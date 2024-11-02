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Afyonkarahisar'da Zincirleme Trafik Kazası: 18 Yaralı

Afyonkarahisar'da Zincirleme Trafik Kazası: 18 Yaralı
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Afyonkarahisar'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 araç karıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 18 kişi yaralanırken, bazı yaralılar araç içinde sıkıştı. Bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Afyonkarahisar'da 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ortalık savaş alanına dönerken, ilk belirlemelere göre 18 kişi yaralandı.

Kaza, Karahisar Tüneli çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tünel çıkışında henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü iki tır, otomobil ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kazada toplamda 10 araç birbirine girdi. Kazada ilk belirlemelere göre 18 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler adeta zamana karşı yarış verip, bazıları araç içerisinde sıkışan yaralıları ambulanslarla hastanelere taşıdı. Yaralılardan birinin durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda uzun araç kuyrukları oluşurken, kurtarma ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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