Afyonkarahisar'da Zincirleme Kaza: 7 Yaralı

Afyonkarahisar'da Zincirleme Kaza: 7 Yaralı
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Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün otomobil ve tıra çarpması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 7 kişi yaralandı. Kaza sonrası inceleme başlatıldı.

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü otomobil ve tırın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Erzurum-İzmir seferini yapan Palandöken turizme ait 25 ADR 667 plakalı Mercedes Benz marka yolcu otobüsü sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce tıra ardından otomobile çarptı. Otobüs ardından yol yol kenarındaki refüje girerek durabildi. Büyük paniğin yaşandığı olayda 7 kişi yaralandı. Yaralılardan üçü ayakta tedavi görürken, 4'ü ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından başlatılan incelemenin sürdüğü bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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