Afyonkarahisar'da Zehir Tacirlerine Operasyon: 2 Bin 803 Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından zehir tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 bin 803 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent merkezinde ikamet eden N.Ç. ve O.U.G. isimli şahısların, çeşitli yollardan temin ettiği yüklü miktarda uyuşturucu maddeyi satacağı yönünde bilgi aldı. Ardından harekete geçen ekipleri şüphelilerin kullandığı aracı durdurarak arama yaptı. Aramada 2 bin 803 adet uyuşturucu hap ile 2 adet cep telefonu ele geçirildi. Olayın ardından gözaltına alınan 2 şahıstan N.Ç.'nin sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR