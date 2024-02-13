Afyonkarahisar'da Zehir Tacirleri Yakalandı

Afyonkarahisar'da cezaevinde olan akrabalarının bıraktığı işi devam ettirmek isteyen zehir tacirleri 975 gram esrar ve tarihi eserlerle jandarmaya yakalandı.

Olay, Hocalar ilçesi Yeşilhisar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığına Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri köyde uyuşturucu madde imal edilip, satıldığı bilgisini aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler söz konusu şahıslardan K.C.'nin bir süredir cezaevinde olduğunu onunla bağlantılı olduğu iddia edilen A.C., H.C. ve N.C.'nin ise uyuşturucu madde imal ettiklerini tespit etti. Yapılan incelemenin ardından operasyon yapan ekipler şüphelilerin evlerine yaptıkları baskında 975 gram esrar, 7 adet tarihi obje, 3 adet sikke, metal ve sismik dedektör ele geçirdi. Olayın ardından A.C., H.C. ve N.C.'nin gözaltına alındığı ve jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR