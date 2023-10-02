Afyonkarahisar'da Yurda Kaçak Giren 3 Yabancı Uyruklu Yakalandı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde yapılan yol kontrol uygulamasında, yurda kaçak yollardan girdikleri tespit edilen 3 yabancı uyruklu kişi jandarma tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar'da yurda kaçak yollardan girdiği tespit edilen yabancı uyruklu 3 kişi jandarma tarafından yakalandı.

Olay, Sinanpaşa ilçesine bağlı Düzağaç beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, belde girişinde yol kontrol uygulaması yapan ekipler şüphe üzerine durdurdukları bir araçta arama yapıp araç içerisindeki şahısların kimlik sorgulamalarını yaptı. Yapılan sorgulamada Suriye uyruklu Y.R., Ş.M. ve E.A., isimli şahısların yurda kaçak yollardan girdikleri tespit edildi. Gözaltına alınan şahıslar ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR