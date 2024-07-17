Afyonkarahisar'da Yük Treni ile Otomobil Çarpıştı

Afyonkarahisar'da kontrolsüz hemzemin geçitten geçmeye çalışırken yük treninin çarptığı otomobilin sürücüsü hafif yaralandı.

Kaza, kent merkezi Sadıkbey mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bariyersiz hemzemin geçitten geçmek isteyen A.M., yönetimindeki 03 ADJ 923 plakalı otomobile makinist F.I.'nın kullandığı yük treni çarptı. Tren önüne aldığı otomobili yaklaşık 10 metre sürükledikten sonra durabildi. Kazanın ardından otomobil hurdaya dönerken, çevredekilerin haber vermesi üzerine yaralanan sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR