Afyonkarahisar'da Yolcu Treni Tıra Çarptı

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde hemzemin geçitte yolcu treni tıra çarptı, sürücü şans eseri kazayı hafif yaralı atlattı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir - Denizli seferini yapan yolcu treni, İhsaniye ilçesine bağlı Ablak köyü yakınlarındaki hemzemin geçitte S.E'nin kullandığı 34 SE 9317 plakalı tıra çarptı. Kazanın ardından ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan tır sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR