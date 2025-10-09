Haberler

Afyonkarahisar'da Yolcu Otobüsünde 10 Bin Kaçak Av Tüfeği Mermisi Ele Geçirildi

Güncelleme:
Jandarma, İzmir'den Konya'ya giden bir yolcu otobüsünde 10 bin adet kaçak av tüfeği mermisi buldu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından durdurulan bir yolcu otobüsünde 10 bin adet kaçak av tüfeği mermisi ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, jandarma ekipleri İzmir'den Konya'ya gitmekte olan bir yolcu otobüsünü durdurarak arama yaptı. Aramada 10 bin adet kaçak av tüfeği mermisi ele geçirildi. Olayın ardından H.S., isimli şahıs gözaltına alındı. Şahsın jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
