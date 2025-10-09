Afyonkarahisar'da Yolcu Otobüsünde 10 Bin Kaçak Av Tüfeği Mermisi Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından durdurulan bir yolcu otobüsünde 10 bin adet kaçak av tüfeği mermisi ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, jandarma ekipleri İzmir'den Konya'ya gitmekte olan bir yolcu otobüsünü durdurarak arama yaptı. Aramada 10 bin adet kaçak av tüfeği mermisi ele geçirildi. Olayın ardından H.S., isimli şahıs gözaltına alındı. Şahsın jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - AFYONKARAHİSAR