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Afyonkarahisar'da Yolcu Otobüsü Kazası: 2 Yaralı

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Afyonkarahisar'da meydana gelen yolcu otobüsü kazasında 2 kişi yaralandı. Otobüs, kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı. Yaralılar Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, M.K. idaresindeki 34 YT 0361 plakalı yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-İzmir kara yolu Karahisar Tüneli çıkışında kontrolü kaybederek bariyerlere çarptı.

Kazada, otobüsteki yolculardan H.E. (53) ile İ.T. (37) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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