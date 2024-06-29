Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü karpuz yüklü tırla çarpıştı, 14 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün karpuz yüklü tırla çarpıştığı kazada 14 kişi yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar-Uşak kara yolunun 37. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A idaresindeki 42 ATM 178 plakalı yolcu otobüsü, S.C.T yönetimindeki 10 AAC 375 plakalı karpuz yüklü tıra çarptı. Kazada M.A ile otobüste yolcu olarak bulunan 13 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırırken, yaralılardan M.A.'nın durumunun ciddi olduğu bildirildi.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR