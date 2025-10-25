Afyonkarahisar'da Yolcu Otobüsü ile ATV Çarpıştı: Bir Yaralı

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün ATV diye adlandırılan arazi aracına çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesine bağlı Gömü beldesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.T., yönetimindeki 45 AGA 332 plakalı yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü T.D.'nin kullandığı plakasız ATV ile çarpıştı. Kazada T.D., yaralanırken, ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR