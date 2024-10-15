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Afyonkarahisar'da Yol Verme Tartışması Kavgaya Dönüştü

Afyonkarahisar'da Yol Verme Tartışması Kavgaya Dönüştü
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Afyonkarahisar'da yol verme meselesinden kaynaklanan tartışma, sürücünün dövülmesiyle sonuçlandı. Olay anı bir başka sürücü tarafından kaydedildi. Polis olay yerine geldiğinde, kavgaya karışanlar olay yerinden kaçtı.

Afyonkarahisar'da yol verme tartışmasından çıkan kavgada 3 kişi aracın camından dışarı çıkardıkları sürücüyü tekme, yumruk ve sopalarla darp ederken, polisin olay yerine gelmesi ile şahıslar ayrıldı.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü Güvenevler mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, isimleri belirlenemeyen iki otomobil sürücüsü yol verme meselesinden tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile içerisinde 3 kişinin bulunduğu otomobilden inen şahıslar önlerinde duran otomobilin sürücüsüne saldırdı. Şahıslar camdan dışarı çıkardıkları sürücüyü tekme, yumruk ve sopayla darp etti. Yaşanan korku dolu anlar ise o sırada yoldan geçen bir başka sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde yaşanan kavganın hemen ardından bölgeye polis ekiplerinin geldi. Taraflar polis aracının siren sesini duyar duymaz hemen olay yerinden ayrılarak hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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