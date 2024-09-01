Afyonkarahisar'da Yıldırım Düşmesi Sonucu 60 Koyun Telef Oldu

Afyonkarahisar'da arazide otlayan sürünün üzerine yıldırım düşmesinin ardından başlatılan incelemede, telef olan koyun sayısının 60 olduğu belirlendi.

Olay, Emirdağ ilçesi Çaykışla köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arazide koyun otlatan A.Ü. ve K.K. isimli kişilerin sürüsünün üzerine yıldırım düştü. Olayda her iki sahsa da ait 60 koyun telef oldu. Çobanlar yıldırım düşmesinden son anda kendilerini kurtarırken, olayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR