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Afyonkarahisar'da Yıldırım Düşmesi Sonucu 60 Koyun Telef Oldu

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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde arazide otlayan bir sürünün üzerine yıldırım düşmesi sonucu 60 koyun telef oldu. Olayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Afyonkarahisar'da arazide otlayan sürünün üzerine yıldırım düşmesinin ardından başlatılan incelemede, telef olan koyun sayısının 60 olduğu belirlendi.

Olay, Emirdağ ilçesi Çaykışla köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arazide koyun otlatan A.Ü. ve K.K. isimli kişilerin sürüsünün üzerine yıldırım düştü. Olayda her iki sahsa da ait 60 koyun telef oldu. Çobanlar yıldırım düşmesinden son anda kendilerini kurtarırken, olayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnceleme Jandarma 3-sayfa Emirdağ 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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