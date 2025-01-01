Afyonkarahisar'da Yılbaşı Önlemleri: 3 Bin 612 Kimlik Sorgulandı

Afyonkarahisar'da vatandaşların rahat ve huzurlu bir yılbaşı geçirmesi için 24 saat esasına göre görev yapan polis ekipleri 3 bin 612 kişinin kimlik sorgulamasını yaparken 900 aracı ise kontrol etti.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yılbaşı gecesi kent genelinde polis tarafından asayiş ve huzur denetimi yapıldı. Yılbaşı huzur uygulaması çerçevesinde yapılan denetimde 3 bin 612 şahsın kimlik sorgulaması yapılırken, 900 araç ve 192 iş yeri kontrol edildi. Denetimler sonrasında 156 araca idari para cezası uygulanırken, 4 araç ise trafikten men edildi. Silahla yağma suçundan 4 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan bir şahısta polis tarafından yakalanırken ayrıca 3 adet kesici ve delici alet ele geçirildi. - AFYONKARAHİSAR