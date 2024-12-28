Afyonkarahisar’da Yılbaşı Öncesi Sahte Alkol Denetimleri Artırıldı

Afyonkarahisar'da jandarma yaklaşan yılbaşı öncesi sahte alkol denetimlerini arttırdı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler aldığı bir ihbar üzerine kent merkezinde bir ev ve iş yerine baskın düzenledi. Baskında arama yapan ekipler sahte alkol yapımında kullanılan 230 litre etil alkol ele geçirdi.

Jandarmadan yapılan açıklamada sahte alkole karşı yılbaşı öncesi başlatılan denetimlerin arttırılacağı belirtildi. - AFYONKARAHİSAR