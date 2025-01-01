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Afyonkarahisar'da Yılbaşı Denetimleri Sıkı Tutuldu

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Afyonkarahisar'da polis ve jandarma ekipleri, vatandaşların huzurlu bir yılbaşı geçirmeleri için 24 saat süren denetimler gerçekleştirdi. Alkol kontrollerine ağırlık verilerek, kazaların önüne geçilmesi hedeflendi.

Afyonkarahisar'da polis ve jandarma ekipleri vatandaşların rahat ve huzurlu bir yılbaşı geçirmeleri için 24 saat esasına göre görev yaptı. Günün ilk ışıklarına kadar süren denetimlerde kazaların önüne geçilmesi amacıyla özellikle alkol kontrolüne ağırlık verildi.

Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından vatandaşların kutlamalara yoğun olarak bulunduğu noktalarda güvenlik tedbirleri üst seviyede tutuldu. Şuhut İlçe Emniyet Müdürü Turgay Durdu ve Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yunus Tosun'de denetim yapan ekipleri görev yerlerinde ziyaret etti. Denetimlerde durdurulan araçlarda sürücü ve yolcuların kimlik sorgulamaları yapılırken aynı zamanda sürücülerin alkol testleri de gerçekleştirildi.

Denetimler günün ilk ışıklarına kadar devam etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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