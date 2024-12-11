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Afyonkarahisar'da Yetkisiz Alkol ve Sigara Satışı Yapılan İş Yerine Baskın

Afyonkarahisar'da Yetkisiz Alkol ve Sigara Satışı Yapılan İş Yerine Baskın
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Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri, yetki belgesi olmadan alkol ve sigara satışı yapan bir iş yerine baskın düzenledi. Baskında çok sayıda kaçak içki ve sigara ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri yetki belgesi olmadan alkol ve sigara satışı yapılan iş yerine baskın düzenledi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Sülümenli beldesinde İ.G. isimli şahsın işlettiği büfede yetki belgesi olmadan alkol ve sigara sattığı yönünde bilgi aldı. Ardından harekete geçen ekipler söz konusu şahsın iş yerine baskın düzenledi. Baskında yapılan aramada 752 paket bandrollü sigara, 8 litre sahte/kaçak viski, 10 litre bandrollü votka, 32 litre bandrollü viski ve 62 litre bandrollü bira ele geçirildi.

Olayın ardından soruşturma başlatıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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