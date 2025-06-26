Afyonkarahisar'da Yaz Tatili ve Asayiş Tedbirleri Toplantısı

Afyonkarahisar'da Yaz Tatili ve Asayiş Tedbirleri Toplantısı
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Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen asayiş toplantısında, yaz tatilinin başlamasıyla artan nüfus hareketliliği nedeniyle alınacak güvenlik tedbirleri görüşüldü.

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen asayiş toplantısında yaz tatilinin başlaması ile artan nüfus hareketliliği dolayısıyla alınacak tedbirler masaya yatırıldı.

Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı başkanlığında Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tolga Yağan'ın katılımıyla asayiş toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda yaz tatili sürecinin başlaması ile kavşak noktası konumundaki kentte artan ziyaretçi trafiği ile birlikte nüfus oranındaki artış sebebiyle güvenlik ve asayiş sağlanması için alınabilecek tedbirler masaya yatırıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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