Afyonkarahisar'da Yaya Yoluna Park Eden Polis Aracına Ceza Kesildi

Güncelleme:
Afyonkarahisar'da yaya yoluna park eden bir polis aracına İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol'un talimatıyla 993 lira ceza kesildi. Emniyet müdürü, tüm personelin trafik kurallarına uyması gerektiğini vurguladı.

Afyonkarahisar'da yanlışlıkla yaya yoluna park eden polis aracına İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol'un talimatıyla trafik cezası kesildi.

Kent merkezinde yaşayan bir vatandaşın Yeşilyol Caddesi üzerinde yaya geçidine park eden trafik polisi aracı fotoğrafının emniyet müdürlüğüne ulaştırması üzerine Erol, araç sürücüsü polis memuru hakkında işlem başlattı. Erol'un talimatıyla, yaya geçidine polis aracı park eden personele 993 lira para cezası yazdırdı.

Yazılan cezanın ardından bilgisine başvurulan Erol, "Tüm personelimiz kanun uygulayıcısı olarak ilk önce kendileri trafik kuralları, işaret ve levhalarına uyacak. Personelimiz vatandaşlarımıza örnek olmaları konusunda duyarlı olacak" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
