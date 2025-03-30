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Afyonkarahisar'da Yaya Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

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Afyonkarahisar'da yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yayaya otomobil çarptı. Yaralanan yaya hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazanın ardından sürücü gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, Çay ilçesi Pazarağaç beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan İ.S., isimli şahsa o sırada H.T.'nin kullandığı 26 GR 140 plakalı araç çarptı. Kazada İ.S., yaralandı. Yaralanan şahıs çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak İ.S., burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından araç sürücüsü H.T.'nin gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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