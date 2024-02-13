Afyonkarahisar'da Yaya Geçidinde Kaza: Bir Kadın Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'da yaya geçidinden geçmeye çalışan 53 yaşındaki kadın hafif ticari aracın çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, kent merkezi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaya geçidinde karşıya geçmeye çalışan Z.U.'ya (53), E.A.'nın kullandığı 03 AES 636 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan kadın yola düşerek yaralandı. Yaralanan kadın çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulans ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Genç kadın hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.

Olay sonrası sürücü E.A., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - AFYONKARAHİSAR