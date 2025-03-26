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Afyonkarahisar'da Yaya Geçidinde 3 Çocuk Yaralandı

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Afyonkarahisar'da yaya geçidinden geçmeye çalışan 3 çocuk, bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırılan çocukların durumunun iyi olduğu bildirildi.

Afyonkarahisar'da yaya geçidinden geçmeye çalışan 3 çocuk otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Olay, kent merkezi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki yaya geçidinden meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaya yolundan geçmeye çalışan İ.M.Ş. (17), M.M.K. (16) ve M.A.B. (16)'ya o sırada yoldan geçen H.A., idaresindeki 03 AH 918 plakalı otomobil çarptı. Yaralanan çocuklar çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatılırken, çocukların durumlarının iyi olduğu bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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