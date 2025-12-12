Yasa dışı bahis operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Afyonkarahisar'da sosyal medya hesapları üzerinden yasadışı bahis ve sanal kumar reklamı yaptığı tespit edilen 2 şüpheli şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından '7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet' suçuyla ilgili çalışma yapıldı. Yapılan çalışma sonrası 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Konu ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada ise "Yasa dışı yollarla bahis oynatılması, oynanmasına yer ve imkan sağlanması, bunlara teşvik ya da aracılık edilmesi suçtur. Yasadışı bahis oynama, oynatma, para nakline aracılık etme ve oynamaya teşvik etmenin suç olduğunu ve ağır cezalarla karşılaşabileceğinizi unutmayın" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR