Afyonkarahisar'da Yasa Dışı Tütün Üretimine Baskın

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 5 adet sigara doldurma makinası ile 90 bine yakın dolu ve boş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kent merkezinde yasa dışı olarak faaliyet gösteren tütün ve tütün mamulleri imalathanelerine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde önceden belirlenen adreslere baskın düzenlendi. Baskında yapılan aramalarda 5 adet sigara doldurma makinası, 65 bin 200 adet doldurulmuş makaron, 22 bin 600 adet boş makaron,

196 kg kıyılmış tütün ele geçirildi. Operasyon sonrası 1 şüpheli şahsa '5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Etme' suçundan işlem yapıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR