Afyonkarahisar'da Yasa Dışı Bahis ve Kumar Denetimleri Gerçekleştirildi

Afyonkarahisar'da polis tarafından yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadele çerçevesinde denetim gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen denetimle ilgili İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Görevlilerimiz tarafında yasa dışı bahis ve sanal kumar konularında il merkezi ve ilçelerimizde çalışma yapılmıştır. Çalışmada 82 işyeri ve 438 şahıs kontrol edilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR