Afyonkarahisar'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 8 Kişi Gözaltında

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Afyonkarahisar'da yasa dışı bahis ve sanal kumar oynayarak 2 milyon 542 bin TL haksız kazanç elde eden 8 kişi polis tarafından yakalandı. Eş zamanlı baskınlarda şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Afyonkarahisar'da yasa dışı bahis ve sanal kumar oynarak 2 milyon 542 bin TL'lik haksız kazanç elde eden 8 kişi polis tarafından yakalandı.

Elinden bilgilere göre İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından '7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhafelet' suçu çerçevesinde bir bahis sitesi üzerinden yasa dışı bahis ve sanal kumar oynanmasında para naklinde aracılık eden hesaplar ile ilgiliçalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde il merkezinde yapılan eş zamanlı baskınlarda 8 kişi gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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