Afyonkarahisar'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 3 Gözaltı

Güncelleme:
Afyonkarahisar'da polis, yasa dışı bahis ve kumar operasyonunda 3 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda, bahis sitesi üzerinden yapılan yasal olmayan işlemlerle ilgili çalışma yürütüldü.

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen yasa dışı bahis ve kumar operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından bir bahis sitesi üzerinden yasa dışı bahis ve sanal kumar oynanmasında para nakline aracılık eden hesaplar ile ilgili çalışma yapıldı. Kent merkezinde yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonla ilgili İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada ise "Kanunlarımıza göre yasa dışı yollarla bahis oynatılması, oynanmasına yer ve imkan sağlanması, bunlara teşvik ya da aracılık edilmesi suçtur. Yasadışı bahis oynama, oynatma, para nakline aracılık etme ve oynamaya teşvik etmenin suç olduğunu ve ağır cezalarla karşılaşabileceğinizi unutmayın" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
