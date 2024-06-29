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Afyonkarahisar'da Yaralı Halde Bulunan Yavru Tilki Koruma Altına Alındı

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Afyonkarahisar'da jandarma tarafından yaralı halde bulunan yavru tilki, koruma altına alındı. Tilki, tedavi edildikten sonra yaşam alanına bırakılacak.

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından yaralı halde bulunan yavru tilki koruma altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Sandıklı ilçesi Akdağ Tabiat Parkında devriye gezerken yaralı halde tilki buldu. Ardından bölgeye gelen Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, yaralı halde bulunan yavru tilki koruma altına alınarak, tedavisinin yapılmasını müteakip yaşam alanına bırakılmak üzere Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezine teslim etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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