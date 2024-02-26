Afyonkarahisar'da yapılan operasyonlarda 4 kişi tutuklandı

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda yakalanan 4 kişi çıkarıldıkları mahkemeler tarafından tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen iki farklı uyuşturucu operasyonunda İ.D., ve G.K. ile M.U. ve Y.U., isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR