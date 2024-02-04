Afyonkarahisar'da yapılan denetimlerde 21 kişi yakalandı

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranması olan 21 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 186 personelin katılımı ile kent genelinde denetim yapıldı. Denetimde 4 bin 126 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) üzerinden kimlik sorgulamaları yapıldı. Denetim sonrasında çeşitli suçlardan aranan 21 kişi yakalandı. Şahısların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR