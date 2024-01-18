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Afyonkarahisar'da yapılan baskında binlerce makaron ve elektronik sigara ele geçirildi

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Afyonkarahisar'da polis tarafından bir iş yerinde yapılan aramada; binlerce adet boş ve dolu makaron ile elektronik sigara ele geçirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler tarafından bir iş yerinde yapılan baskın sonrası yapılan aramada, 8 bin adet boş makaron, 3 bin 600 adet içi doldurulmuş makaron, 18 adet elektronik sigara, 25 adet elektronik sigara likiti, 8 kilogram nargile tütünü, 11 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. M.F.C. isimli şahsa gerekli cezai işlem uygulandığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da polis tarafından bir iş yerinde yapılan aramada; binlerce adet boş ve dolu makaron ile elektronik sigara ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler tarafından bir iş yerinde yapılan baskın sonrası yapılan aramada, 8 bin adet boş makaron, 3 bin 600 adet içi doldurulmuş makaron, 18 adet elektronik sigara, 25 adet elektronik sigara likiti, 8 kilogram nargile tütünü, 11 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. M.F.C. isimli şahsa gerekli cezai işlem uygulandığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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