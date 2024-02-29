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Afyonkarahisar'da yapılan baskında binlerce adet sentetik ecza hap ve uyuşturucu maddeler yakalandı

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Afyonkarahisar'da yapılan baskında şüpheli 4 şahsın ev ve işyerlerinde binlerce adet sentetik ecza hap ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da şüpheli 4 şahısın ev ve işyerlerinde yapılan baskında binlerce adet sentetik ecza hap ve çeşitli uyuşturucu maddeler yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, kent merkezinde ikamet eden 4 şüpheli şahıs hakkına gelen ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler, A.I.K, A.I.A., Ö.T. ve S.Ö. isimli şahısların, çeşitli yollardan temin ettikleri yüklü miktarda uyuşturucu maddeyi evlerinde, işyerlerinde bulundurduğu ve akşam saatlerinde sattıklarını belirledi. Bunun üzerine şüpheli şahısların üstlerinde, ikamet adresinde, işyerlerinde ve eklentilerinde yapılan aramada bin 890 adet sentetik ecza, 60 adet extacy hap, 2 gram metamfetamin, 8 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 4 adet cep telefonu, suçtan elde edildiği değerlendirilen bin euro ve 6 bin 760 TL ele geçirildi. Şüpheli şahıslar gözaltına alınırken, meydana gelen olayla ilgili adli tahkikata başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Uyuşturucu Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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