Afyonkarahisar'da yakalanan 6 Suriye uyruklu kaçak göçmen Şanlıurfa'daki geçici barınma merkezine sevk edildi
Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 6 Suriye uyruklu kaçak göçmen, Şanlıurfa'daki geçici barınma merkezine sevk edildi.
Afyonkarahisar'da yakalanan 6 Suriye uyruklu kaçak göçmen Şanlıurfa'daki geçici barınma merkezine sevk edildi.
Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar'da polis tarafından farklı zamanlarda gerçekleştirilen operasyonlarda Suriye uyruklu 6 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Şanlıurfa'nın Harran ilçesindeki geçici barınma merkezine sevk edildi. - AFYONKARAHİSAR