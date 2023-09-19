Afyonkarahisar'da Yakalama Kararı Bulunan Kadın Polisten Kaçarak Yaralandı

AFYONKARAHİSAR'da hakkında yakalama kararı bulunan S.K. (29) isimli kadın, şüphe üzerine kendisini durdurmak isteyen polisi görünce, kaçarak girdiği 2 katlı evinin balkonuna çıktı. Polisin ikna çabalarına karşılık vermeyen S.K., balkondan atlayıp, yaralandı.

Dairecep Mahallesi'nde sokakta devriye gezen polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri S.K.'yi durdurup kimlik sorgulaması yapmak istedi. Polisleri gören kadın, koşarak 2 katlı evine girdi. Hakkında yakalama kararı olduğu öğrenilen kadın, evin balkonuna çıkıp, çevreye tehditler savurdu. S.K., polislerin olay yerinden uzaklaşmasını, aksi takdirde atlayacağını söyledi. İhbarla adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisler, kadını aşağı inmesi için ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 20 dakika süren ikna çabalarına olumsuz yanıt veren S.K., balkondan kendini boşluğa bıraktı. Yaralanan S.K., sağlıkçılar tarafından ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürülüp, tedaviye alındı. S.K. hakkında hangi nedenle yakalama kararı bulunduğu öğrenilemezken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.