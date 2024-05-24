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Afyonkarahisar'da Yağma Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

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Afyonkarahisar'da birden fazla kişi ile yağma yapan ve 10 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan şahıs polisin başarılı takibi sonrası yakalandı. Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda şahıs kıskıvrak yakalandı ve tutuklandı.

Afyonkarahisar'da birden fazla kişi ile yağma yapan ve 10 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan şahıs polisin başarılı takibi sonrası yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada H.Ö., isimli şahsın birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezası ile arandığını tespit etti. Ardından şahsı takibe alan ekipler şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Şahıs emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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