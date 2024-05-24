Afyonkarahisar'da Yağma Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da birden fazla kişi ile yağma yapan ve 10 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan şahıs polisin başarılı takibi sonrası yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada H.Ö., isimli şahsın birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezası ile arandığını tespit etti. Ardından şahsı takibe alan ekipler şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Şahıs emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR