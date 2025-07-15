Afyonkarahisar'da Yağış Nedeniyle Tır Kazası: Trafik Kilitlendi

Afyonkarahisar'da Yağış Nedeniyle Tır Kazası: Trafik Kilitlendi
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Afyonkarahisar'da yağmur nedeniyle kayarak kontrolden çıkan tır, önündeki otomobile çarparak kazaya neden oldu. Olay sonrası karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Afyonkarahisar'da yağmurdan dolayı kayarak kontrolden çıkan tır önündeki otomobile çarptı. Kazadan dolayı karayolunda trafikte uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, Sandıklı ilçesi Başağaç rampasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.S., yönetimindeki 32 PR 123 plakalı tır yağmurdan dolayı kayarak kontrolden çıktı. Araç ardından önünde seyreden F.E., idaresindeki EUFE727 yabancı plakalı otomobile çarptı. Tır ardından yol ortasına makasladı. Kazada tır sürücüsü yaralandı. Yaralanan sürücü çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazadan dolayı Afyonkarahisar Antalya karayolunun bir yönünde uzun araç kuyrukları oluştu.

Jandarma ekipleri trafiği normal akışına çevirmek için uzun süre uğraş verdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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