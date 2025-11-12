Haberler

Afyonkarahisar'da Yağ Fabrikasında Patlama: 2 İşçi Yaralandı

Güncelleme:
Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi'nde bir yağ fabrikasında meydana gelen patlamada 1'i ağır 2 işçi yaralandı. Patlama, işçilerin çalışma yaptığı yağ kazanında gerçekleşti.

Afyonkarahisar'da bir yağ fabrikasında meydana gelen patlamada 1'i ağır 2 işçi yaralandı.

Patlama, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir yağ fabrikasında meydana geldi. İlk tespitlere göre patlama, işçilerin çalışma yaptığı yağ kazanında yaşandı. Patlamanın olduğu fabrikaya çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin sürdüğü fabrikada patlamanın küçük çaplı yangına da sebep olduğu belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

