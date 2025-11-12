Haberler

Afyonkarahisar'da Yağ Fabrikasında Patlama: 10 Yaralı

Afyonkarahisar'daki bir yağ fabrikasında işçilerin çalıştığı sırada yağ kazanında meydana gelen patlamada biri ağır 10 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da yağ fabrikasında işçilerin çalışma yaptıkları yağ yağ kazanında yaşanan patlamada biri ağır 10 kişi yaralandı.

Olay, kent merkezi Organize Sanayi Bölgesindeki bir yağ fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan bir yağ fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü işçilerin çalışma yaptığı esnada yağ kazanlarından birinde patlama yaşandı. Patlamada isimleri öğrenilemeyen 10 kişi yaralandı. Yaralılar olay sonrası ihbarı üzerine bölgeye gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirilirken diğerlerinin ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay sonrası bölgeye itfaiye, polis ve AFAD ekipleri de sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yaşanan küçük çaplı yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. Ekiplerin bölgedeki incelemeleri devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
