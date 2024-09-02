Afyonkarahisar'da Yabancı Uyruklu 6 Şahıs Gözaltına Alındı
Afyonkarahisar'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, sosyal medya platformlarında propaganda amaçlı paylaşımlar yapan yabancı uyruklu 6 şahıs gözaltına alındı. 4 şahıs adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, 2 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Afyonkarahisar'da, polis ekipleri tarafından gözaltına alınan sosyal medya platformlarında propaganda amaçlı paylaşımlar yapan yabancı uyruklu 6 şahıstan 4'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı, 2 şüpheli şahıs ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar kapsamında, geçmiş dönemde dini istismar eden terör örgütleri içinde silahlı faaliyet yürüten ve sosyal medya platformlarında propaganda amaçlı paylaşımlar yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştı. Yapılan işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şahıslardan 4'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı, 2 şüpheli şahıs ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR