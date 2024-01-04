Afyonkarahisar'da Yabancı Uyruklu 4 Kişi ve Göçmen Kaçakçısı Yakalandı

Yurda kaçak yollardan giren yabancı uyruklu 4 kişi ve göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 1 şahıs Afyonkarahisar'da polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, şüphe üzerine bir otomobil polis tarafından kent girişinde durduruldu. Araçtaki şahısların kimlik sorgulamasını yapan ekipler yabancı uyruklu oldukları tespit edilen 5 şahıstan 4'nün yurda kaçak yollardan girdiğini belirledi. A.A., isimli araç sürçüşünün ise 2020 yılında giriş yaptığı ve vize süresini ihlal ettiği tespit edildi. Olayın ardından A.A., isimli şahıs hakkında göçmen kaçakçılığı kanunu çerçevesinde işlem yapılırken diğer 4 kişi ise sınır dışı edilmek üzere gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR