Afyonkarahisar'da Yabancı Plakalı Otomobil Şarampole Girdi: 4 Yaralı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan yabancı plakalı otomobilin şarampole girmesi sonucu yaşanan kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Dinar ilçesine bağlı Bağcılar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.E. (39) idaresindeki M-YS-8385 plakalı araç sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından şarampole girdi.

Kazada sürücü ile birlikte A.Ş. (50), A.Ş. (69) ve A.E. (41) yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR