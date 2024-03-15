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Afyonkarahisar'da Vergi Usul Kanununa Muhalefetten Aranan Şahıs Yakalandı

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Afyonkarahisar'da polis tarafından yapılan operasyonda vergi usul kanununa muhalefetten 5 yıl hapis cezası ile aranan bir şahıs yakalandı. Şahıs, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Afyonkarahisar'da vergi usul kanununa muhalefetten 5 yıl hapis cezası ile aranan şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmada B.A., isimli şahsın vergi usul kanununa muhalefet suçundan 5 yıl hapis cezasıyla arandığını tespit etti. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi yakalayarak gözaltına alındı. Ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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