Afyonkarahisar'da Vergi Usul Kanununa Muhalefet Suçundan Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ö.'yü yakalayarak cezaevine gönderdi.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ö. yakalayarak cezaevine gönderdi.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik icra edilen titiz çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ö., isimli şahıs Çay ilçesi Pınarkaya köyünde yakalandı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bolvadin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR