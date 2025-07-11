Afyonkarahisar'da Uyuşturucu ve Tefecilik Operasyonunda 17 Tutuklama

Afyonkarahisar'da polis tarafından uyuşturucu satarak, tefecilik yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 27 şüpheliden 17'si tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, gectigimiz hafta içi polis tarafından aralarında Devlet Hastanesi'nde çalışan temizlik görevlileri ve tıbbi sekreterlerin de bulunduğu 27 kişi gözaltına alınmıştı. Tefecilik yaparak uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalanan şahıslardan 17'si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 9'u adli kontrol şartıyla olmak üzere toplam 10 şüpheli serbest bırakıldı. - AFYONKARAHİSAR