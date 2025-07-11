Afyonkarahisar'da Uyuşturucu ve Tefecilik Operasyonunda 17 Tutuklama

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Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ve tefecilik yaptığı iddia edilen 27 kişiden 17'si tutuklandı. Gözaltına alınanlar arasında sağlık sektöründe çalışan temizlik görevlileri ve tıbbi sekreterler de bulunuyor.

Afyonkarahisar'da polis tarafından uyuşturucu satarak, tefecilik yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 27 şüpheliden 17'si tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, gectigimiz hafta içi polis tarafından aralarında Devlet Hastanesi'nde çalışan temizlik görevlileri ve tıbbi sekreterlerin de bulunduğu 27 kişi gözaltına alınmıştı. Tefecilik yaparak uyuşturucu sattıkları iddiasıyla yakalanan şahıslardan 17'si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 9'u adli kontrol şartıyla olmak üzere toplam 10 şüpheli serbest bırakıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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