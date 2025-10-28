Haberler

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu ve Suç Denetimlerinde 10 Kişi Yakalandı

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu ve Suç Denetimlerinde 10 Kişi Yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'da yapılan polis denetimlerinde çeşitli suçlardan aranan 10 kişi yakalanırken, uyuşturucu maddeler ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Denetimlerde toplamda 79 şahsa para cezası verildi.

Afyonkarahisar'da polis tarafından son bir hafta içerisinde yapılan denetim ve şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 10 kişi yakalanırken, ayrıca değişik tür ve miktarlarda da uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, denetimlerin 20-27 Ekim tarihleri arasında yapıldığı kaydedildi. Açıklamada, çeşitli suçlardan aranan 26 kişinin yakalandığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Denetimlerde 10 bin 802 şahıs, 2 bin 800 araç sorgusu yapılmıştır. 4 ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi, 53 bıçak, 28 adet sentetik uyuşturucu hap, 7,3 gr uyuşturucu madde, 5 adet uyuşturucu madde emdirilmiş peçete ele geçirilmiştir. Ayrıca denetimler sonucunda toplamda 79 şahsa 224 bin 561 TL, 56 araç sürücüsüne 384 bin 458 TL idari para cezası uygulanmıştır." - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! Peş peşe 2 deprem daha

Koca kent beşik gibi sallanıyor! Balıkesir'de korkutan bir deprem daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahis skandalı sonrası Jorge Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu

Bahis skandalı sonrası Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu
Bu tarihten itibaren tapusu olanlar Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuramayacak

Bu tarih itibarıyla tapusu olanlar konut projesine başvuramayacak
Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Altın yatırımcısı şokta!
Menzil'deki miras kavgasında silahlar konuştu! Çok sayıda kişi yaralandı

Menzil'deki miras kavgasında silahlar konuştu! Çok sayıda yaralı var
Bahis skandalı sonrası Jorge Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu

Bahis skandalı sonrası Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu
Ümit Karan Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı

Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı
Avatar Atakan'dan büyük gaf: Nagihan Karadere'nin adını ağzından kaçırdı

Survivor 2026'nın sürpriz ismini ağzından kaçırdı
İstanbullu kadının yaşadığı şok! Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı

Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı
6.1'lik deprem sonrası Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alındı

6.1'lik deprem sonrası dikkat çeken gelişme! TAMP devreye alındı
Rıdvan Dilmen'den bomba Fenerbahçe kehaneti: Derbiyi kazanırsa...

Rıdvan Dilmen'den bomba Fenerbahçe kehaneti: Derbiyi kazanırsa...
Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer

Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer
Türkiye'de 600'den fazla istasyonu var! Akaryakıt devi satışa çıkarıldı

Türkiye'de 600'den fazla istasyonu var! Akaryakıt devi satışa çıkarıldı
Sındırgı'daki yıkım gün ağarınca ortaya çıktı

Sındırgı'daki yıkım gün ağarınca ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.