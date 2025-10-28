Afyonkarahisar'da Uyuşturucu ve Suç Denetimlerinde 10 Kişi Yakalandı

Afyonkarahisar'da polis tarafından son bir hafta içerisinde yapılan denetim ve şok uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 10 kişi yakalanırken, ayrıca değişik tür ve miktarlarda da uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, denetimlerin 20-27 Ekim tarihleri arasında yapıldığı kaydedildi. Açıklamada, çeşitli suçlardan aranan 26 kişinin yakalandığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Denetimlerde 10 bin 802 şahıs, 2 bin 800 araç sorgusu yapılmıştır. 4 ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi, 53 bıçak, 28 adet sentetik uyuşturucu hap, 7,3 gr uyuşturucu madde, 5 adet uyuşturucu madde emdirilmiş peçete ele geçirilmiştir. Ayrıca denetimler sonucunda toplamda 79 şahsa 224 bin 561 TL, 56 araç sürücüsüne 384 bin 458 TL idari para cezası uygulanmıştır." - AFYONKARAHİSAR