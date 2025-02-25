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Afyonkarahisar'da Uyuşturucu ve Suç Denetimleri: 12 Kişi Yakalandı

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu ve Suç Denetimleri: 12 Kişi Yakalandı
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Afyonkarahisar'da polis, son bir hafta içerisinde gerçekleştirdiği denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 12 kişiyi yakaladı. Denetimlerde uyuşturucu maddeler ve silahlar ele geçirilirken, birçok kişiye idari para cezası uygulandı.

Afyonkarahisar'da polis tarafından son bir hafta içerisinde yapılan denetimlerde değişik tür ve miktarlarda uyuşturucu maddeler ile çeşitli suçlardan aranan 12 kişi yakalandı.

Gerçekleştirilen denetimlerde ilgili Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, denetimlerin kent genelinde önceden belirlenen farklı noktalarda yapıldığı kaydedildi. Açıklamada, "7 bin 340 şahıs sorgusu, 2 bin 70 araç sorgusu yapılmış, sorgular neticesinde 'Resmi Belgede Sahtecilik ve Dolandırıcılık' suçundan 16 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan 1 şahıs dahil olmak üzere toplam 12 aranan şahıs yakalanmıştır.

Yapılan uygulama ve kontrollerde 1 adet tabanca, 5 adet tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca, 42 adet bıçak ve 15 adet fişek, 6,6 gr uyuşturucu madde, 3 adet uyuşturucu madde, 88 adet uyuşturucu madde ele geçirilirken, toplamda 75 şahsa ve 72 araca idari para cezası uygulanmıştır.

Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan yürütülen 1 tahkikatta 3 şüpheli yakalanarak, adli işlem uygulanmış, 4 şüpheli şahsa idari para cezası uygulanmıştır.

Ele geçen 42 adet kesici ve delici alet (bıçak) ile ilgili olarak 42 şahsa idari para cezası uygulanmıştır.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri suç ve suçlularla mücadelesine kararlılıkla devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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