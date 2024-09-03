Afyonkarahisar'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

Afyonkarahisar jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu madde ve silah ile geçirildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Nuribey beldesinde İ.O. ve R.A. isimli şahısların uyuşturucu madde kullandıklarına dair bilgi elde etti. Bunun üzerine ekipler adli makamlardan alınan arama kararına istinaden narkotik köpek unsuru ile birlikte şahısların ikametlerinde, araçlarında ve iş yerlerinde arama yaptı. Yapılan aramada, 29 gram kenevir tohumu, 2 parça içime hazır halde bonzai (sentetik kannabinoid) emdirilmiş peçete, 1 adet av tüfeği, 1 adet cep telefonu ele geçirdi. Olayla ilgili iki şahsında gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR