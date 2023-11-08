Afyonkarahisar'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu
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Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde yapılan operasyonda evlerinde uyuşturucu ve silah bulunan 2 zanlıya adli işlem yapıldı. Operasyonda 72 gram esrar, 5 kök kenevir, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Zanlılara silahlarla ilgili 16 bin 232 lira ceza kesildi.
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde evlerinde uyuşturucu ile silah ele geçirilen 2 zanlıya adli işlem yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gazlıgöl beldesinde kenevir yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, 72 gram esrar, 5 kök kenevir, 2 ruhsatsız av tüfeği ile 2 kurusıkı tabanca ele geçirdi.
Adli işlem yapılan M.B.K. ile M.D'ye ele geçirilen silahlarla ilgili de 16 bin 232 lira ceza kesildi.
Kaynak: AA / 3. Sayfa