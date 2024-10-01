Afyonkarahisar'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 12 Gözaltı

Afyonkarahisar'da polis tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan denetimde 12 kişi gözaltına alınırken, denetimlerde değişik tür ve miktarlarda uyuşturucu ile silah da ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kent genelinde aranan şahıslara yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimde hapis cezası bulunan 5 şahıs ve adli para cezası ile ifadesinin alınmasına yönelik aranma kaydı bulunan 7 şahıs olmak üzere toplam 12 şahıs yakalandı.

Yapılan uygulama ve kontrollerde ayrıca 4,6 gr uyuşturucu, 5 parça uyuşturucu madde, 16 adet uyuşturucu hap, 5 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 4 tüfek, 11 bıçak ve 33 mermi ele geçirildi. - AFYONKARAHİSAR