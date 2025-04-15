Afyonkarahisar'da Uyuşturucu ve Silah Denetimleri: 30 Kişi Yakalandı
Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Son bir haftada çeşitli suçlardan aranan 30 kişi yakalandı.
Afyonkarahisar'da polis tarafından son bir haftada gerçekleştirilen denetimeler de ruhsatsız silahlarla birlikte uyuşturucu maddeler ele geçirilirken ayrıca çeşitli suçlardan aranan 30 kişide yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından 7- 13 Nisan tarihleri arasında kentin farklı noktalarında denetimlerde yapıldı. Denetimlerde 6 bin 550 şahsın kimlik sorgulaması yapılırken, bin 618 aracın ise evrak kontrolleri yapıldı. Denetimler sonucunda çeşitli suçlardan aranan 30 kişi yakalanırken, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 2 tüfek, 28 adet bıçak, 1,2 gr uyuşturucu madde, 2 adet uyuşturucu 123 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Denetimler sonucunda çalıntı olduğu belirlenen bir motosiklet ele geçirilip sahibine teslim edilirken, olayla ilgili 2 kişide gözaltına alındı.
Denetimlerde ayrıca toplamda 49 şahsa ve 16 araca idari para cezası uygulandığı kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR